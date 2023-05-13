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Суд во Львовской области вынес приговор россиянину за посты в "Одноклассниках"

13 мая 2023 18:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Суд во Львовской области вынес приговор россиянину за посты в "Одноклассниках"
Бродовский райсуд Львовской области. Фото: bd.lv.court.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во Львовской области суд назначил 5 лет лишения свободы россиянину, оправдывавшему и защищавшему военных РФ. Муж распространял соответствующие сообщения в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Что известно

Фигурант дела Николай Грачев родился в селе Листвянка Алтайского края в РФ, однако имеет украинское гражданство и живет в городе Бровы Львовской области.

Как отмечается, во время полномасштабного вторжения РФ в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" он распространял сообщения с защитой российских военных и называл ВСУ "неонацистами". Кроме того, он призвал к воссоединению "советской Украины".

Что постановил суд

По этому факту следователи сообщили пенсионеру о подозрении ч. 2 ст. 236-2, ч. 3 ст. 436 (глорификация военных РФ и оправдывание вооруженной агрессии России против Украины) УКУ.

Мужчина признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. С учетом этого судья Бродовского райсуда признала его виновным в оправдании войны и назначила 5 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Однако заменила реальный срок годом испытательного срока.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области будут судить чиновника Госгеокадастра. Заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра Львовской области разоблачен на махинациях с землей, на которой планировали построить дорогу во Львове.

Также в Нацполиции сообщали, что во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.

 

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