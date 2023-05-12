На Львівщині судитимуть посадовця Держгеокадастру

Затримання заступника начальника Головного управління Держгеокадастру Львівщини. Фото: ДБР

Заступника начальника Головного управління Держгеокадастру Львівської області викрили на махінаціях зі землею, на якій планували побудувати дорогу у Львові.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Деталі розслідування

За даними слідства, посадовець, який на той час виконував обов’язки начальника управління, вирішив незаконно заробити на землі, яку планували використати для будівництва дороги у Сихівському районі Львова. Він передав підставній особі земельну ділянку площею майже два гектари на території Солонківської сільської ради. Згодом землю за мізерною ціною придбав родич голови однієї з ОТГ на Львівщині, аби згодом продати громаді Львова під будівництво дороги вже за реальною вартістю понад 12 млн грн.

Посадовця Держгеокадастру обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 Наразі вказана ділянка перебуває під арештом. Розслідування щодо інших учасників схеми виділені в окремі кримінальні провадження, слідство триває.

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