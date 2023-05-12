Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области будут судить чиновника Госгеокадастра arrow

Во Львовской области будут судить чиновника Госгеокадастра

12 мая 2023 16:36
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области будут судить чиновника Госгеокадастра
Задержание заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра Львовщины. Фото: ГБР
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра Львовской области разоблачен на махинациях с землей, на которой планировали построить дорогу во Львове.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Подробности расследования

По данным следствия, должностное лицо, которое в то время исполняло обязанности начальника управления, решило незаконно заработать на земле, которую планировали использовать для строительства дороги в Сиховском районе Львова. Он передал подставному лицу земельный участок площадью почти два гектара на территории Солонковского сельского совета. Впоследствии землю по мизерной цене приобрел родственник председателя одной из ОТГ во Львовской области, чтобы впоследствии продать громаде Львова под строительство дороги уже по реальной стоимости более 12 млн грн.

Чиновника Госгеокадастра обвиняют в превышении служебных полномочий, что повлекло за собой тяжкие последствия. В настоящее время указанный участок находится под арестом. Расследования в отношении других участников схемы выделены в отдельные уголовные производства, следствие продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси.

Также писали, что львовянка организовала поставки метадона заключенным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас