Во Львовской области будут судить чиновника Госгеокадастра

Задержание заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра Львовщины. Фото: ГБР

Заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра Львовской области разоблачен на махинациях с землей, на которой планировали построить дорогу во Львове.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Подробности расследования

По данным следствия, должностное лицо, которое в то время исполняло обязанности начальника управления, решило незаконно заработать на земле, которую планировали использовать для строительства дороги в Сиховском районе Львова. Он передал подставному лицу земельный участок площадью почти два гектара на территории Солонковского сельского совета. Впоследствии землю по мизерной цене приобрел родственник председателя одной из ОТГ во Львовской области, чтобы впоследствии продать громаде Львова под строительство дороги уже по реальной стоимости более 12 млн грн.

Чиновника Госгеокадастра обвиняют в превышении служебных полномочий, что повлекло за собой тяжкие последствия. В настоящее время указанный участок находится под арестом. Расследования в отношении других участников схемы выделены в отдельные уголовные производства, следствие продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси.

Также писали, что львовянка организовала поставки метадона заключенным.