На Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі

Вилучене мінеральне добриво з Білорусі. Фото: Держприкордонслужба

На Львівщині митники у пункті пропуску "Рава-Руська" зупинили вантажівку, яка везла в Україну 23 тис. кг контрабандного добрива з Білорусі. Стало відомо, що за документами вантаж був з Казахстану.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Вантажний автомобіль MAN слідував на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська". Згідно з документами, наданими на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані.

Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з Білорусі. Працівники митниці вилучили мінеральні добрива вагою понад 23 тис. кг.

Нагадаємо, ми раніше писали, що СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій.

Також ми писали, що в Україні судитимуть правоохоронця, який хотів продати росіянам військові бази даних.