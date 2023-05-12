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На Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі

12 травня 2023 16:08
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі
Вилучене мінеральне добриво з Білорусі. Фото: Держприкордонслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині митники у пункті пропуску "Рава-Руська" зупинили вантажівку, яка везла в Україну 23 тис. кг контрабандного добрива з Білорусі. Стало відомо, що за документами вантаж був з Казахстану.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Деталі 

Вантажний автомобіль MAN слідував на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська". Згідно з документами, наданими на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані.

Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з Білорусі. Працівники митниці вилучили мінеральні добрива вагою понад 23 тис. кг.

Нагадаємо, ми раніше писали, що СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій. 

Також ми писали, що в Україні судитимуть правоохоронця, який хотів продати росіянам військові бази даних. 

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