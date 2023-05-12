На Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі
На Львівщині митники у пункті пропуску "Рава-Руська" зупинили вантажівку, яка везла в Україну 23 тис. кг контрабандного добрива з Білорусі. Стало відомо, що за документами вантаж був з Казахстану.
Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
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Вантажний автомобіль MAN слідував на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська". Згідно з документами, наданими на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані.
Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з Білорусі. Працівники митниці вилучили мінеральні добрива вагою понад 23 тис. кг.
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