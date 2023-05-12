Во Львовской области остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси

Конфискованное минеральное удобрение из Беларуси. Фото: Госпогранслужба

На Львовщине таможенники в пункте пропуска "Рава-Русская" остановили грузовик, который вез в Украину 23 тыс. кг контрабандного удобрения из Беларуси. Стало известно, что по документам груз был из Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Грузовой автомобиль MAN следовал на въезд в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская". Согласно документам, предоставленным на проверку, водитель грузовика перемещал минеральные удобрения, изготовленные в Казахстане.

Однако после проверки обозреватели установили, что груз происходит из Беларуси. Работники таможни изъяли минеральные удобрения весом более 23 тыс. кг.

Напомним, мы ранее писали, что СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций.

Также мы писали, что в Украине будут судить правоохранителя, который хотел продать россиянам военные базы данных.