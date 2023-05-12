Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львів'янка організувала постачання метадону ув'язненим arrow

Львів'янка організувала постачання метадону ув'язненим

12 травня 2023 15:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів'янка організувала постачання метадону ув'язненим
Затримання одного з підозрюваних у продажі метадону. Фото: Поліція Львівської області
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Правоохоронці затримали 43-річну львів'янку та двох її спільників віком 34 та 37 років, які продавали метадон. Зокрема, його розповсюджували й у місцях позбавлення волі. Усім трьом затриманим оголосили підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. У пресслужбі поліції Львівської області у зазначили, що жінка та її спільники вже мали судимості.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Читайте також:

Деталі справи 

"У кожного учасника злочинної групи була своя роль. Зловмисники купували метадон гуртовими партіями, потім фасували його на дози та продавали наркозалежним особам. Зокрема й тим , які перебувають у місцях позбавлення волі. Збувачів було затримано із залученням бійців спецпідрозділу поліції КОРД під час збуту чергової партії наркотиків",  — йдеться у повідомленні

Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили пакети з наркотичною речовиною, ззовні схожою на метадон, ваги, інструменти для фасування тощо. Речі передали на експертне дослідження.

Організаторці злочинної схеми та її спільникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею про незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів. Їм загрожує позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у львівському суді пояснили, чому за секс на зупинці транспорту покарали тільки дівчину.

Також у Львові затримали чоловіка, який стріляв з мисливської рушниці. По вулиці Лісній виник конфлікт між сусідами, який закінчився стріляниною. Нетверезий чоловік стріляв у повітря з мисливської рушниці, за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB