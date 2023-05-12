Львів'янка організувала постачання метадону ув'язненим

Затримання одного з підозрюваних у продажі метадону. Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці затримали 43-річну львів'янку та двох її спільників віком 34 та 37 років, які продавали метадон. Зокрема, його розповсюджували й у місцях позбавлення волі. Усім трьом затриманим оголосили підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. У пресслужбі поліції Львівської області у зазначили, що жінка та її спільники вже мали судимості.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі справи

"У кожного учасника злочинної групи була своя роль. Зловмисники купували метадон гуртовими партіями, потім фасували його на дози та продавали наркозалежним особам. Зокрема й тим , які перебувають у місцях позбавлення волі. Збувачів було затримано із залученням бійців спецпідрозділу поліції КОРД під час збуту чергової партії наркотиків", — йдеться у повідомленні

Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили пакети з наркотичною речовиною, ззовні схожою на метадон, ваги, інструменти для фасування тощо. Речі передали на експертне дослідження.

Організаторці злочинної схеми та її спільникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею про незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів. Їм загрожує позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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