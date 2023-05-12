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Львовянка организовала поставки метадона заключенным

12 мая 2023 15:32
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Марта Байдака
Журналист
Львовянка организовала поставки метадона заключенным
Задержание одного из подозреваемых в продаже метадона. Фото: Полиция Львовской области
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Правоохранители задержали 43-летнюю львовянку и двух ее подельников в возрасте 34 и 37 лет, продававших метадон. В частности, его распространяли и в местах лишения свободы. В пресс-службе полиции Львовской области отметили, что женщина и ее сообщники уже имели судимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины .

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"У каждого участника преступной группы была своя роль. Злоумышленники покупали метадон оптовыми партиями, затем фасовали его на дозы и продавали наркозависимым лицам. В том числе и находящимся в местах лишения свободы. Сбыватели были задержаны с привлечением бойцов спецподразделения полиции КОРД во время сбыта дежурных партии наркотиков ",  — говорится в сообщении

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли пакеты с наркотическим веществом, извне похожим на метадон, весы, инструменты для фасовки и т.д. Вещи передали на экспертное исследование.

Организаторы преступной схемы и ее сообщникам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во львовском суде объяснили, почему за секс на остановке транспорта наказали только девушку.

Также во Львове задержан мужчина, который стрелял из охотничьего ружья. По улице Лесной возник конфликт между соседями , закончившийся стрельбой. Нетрезвый мужчина стрелял в воздух из охотничьего ружья, за это ему грозит уголовная ответственность.

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