Львовянка организовала поставки метадона заключенным

Задержание одного из подозреваемых в продаже метадона. Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители задержали 43-летнюю львовянку и двух ее подельников в возрасте 34 и 37 лет, продававших метадон. В частности, его распространяли и в местах лишения свободы. В пресс-службе полиции Львовской области отметили, что женщина и ее сообщники уже имели судимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины .

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"У каждого участника преступной группы была своя роль. Злоумышленники покупали метадон оптовыми партиями, затем фасовали его на дозы и продавали наркозависимым лицам. В том числе и находящимся в местах лишения свободы. Сбыватели были задержаны с привлечением бойцов спецподразделения полиции КОРД во время сбыта дежурных партии наркотиков ", — говорится в сообщении

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли пакеты с наркотическим веществом, извне похожим на метадон, весы, инструменты для фасовки и т.д. Вещи передали на экспертное исследование.

Организаторы преступной схемы и ее сообщникам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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