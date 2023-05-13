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Львів’яни подарували Залужному "вишиванку Бандери"

13 травня 2023 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Львів’яни подарували Залужному "вишиванку Бандери"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із вишиванкою. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові представники ініціативи "Вишивка в одязі видатних українців" створили нову вишиванку у військовому стилі. Вона має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери.  Таку вишиванку вже подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Про це повідомляє "Вишивка в одязі видатних українців".

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"Вишиванка Бандери" для Залужного

"Рівно рік тому наш проєкт відтворив сорочку Степана Бандери. Разом з організаторами Всесвітнього дня вишиванки ми провели не одну акцію "Вишиванка — духовна броня українців". Ця сорочка допомогла нам придбати бронежилети для воїнів, реанімобіль для госпітальєрів, купу необхідного спорядження для ЗСУ. Але війна триває, тому була створена сорочка для захисника — Бандера Military Style", — йдеться у повідомленні.

Нова вишиванка має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери. Його вдалося відтворити зі світлин провідника ОУН. Сорочка має відтінок хакі. Зверху на спині вишитий український тризуб.

Представники ініціативи подарували перший зразок вишиванки Валерію Залужному.

"Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандувача, бо саме він веде наших воїнів до перемоги", — йдеться у повідомленні.

"Вышиванка Бандеры" для Залужного
"Вишиванка Бандери" для Залужного. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta
"Вышиванка Бандеры" для Залужного
"Вишиванка Бандери" для Залужного. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta

Вишиванку створили за схемами Вікторії Кривоніс, а пошили її в ательє ZETA atelier. Сорочку вишивала Ольга Лелик.

Засновниця ініціативи Тетяна Зез розповіла, що в суботу презентують таку ж вишиванку у червоно-чорних кольорах.

"Бандера досі працює на перемогу. Ми подарували цю сорочку Залужному як броню, тому вишили ззаду тризуб, щоб з ним було все добре. А взагалі зробили Бандера official — таку, як вона була. Тоді на прохання клієнтів ми зробили Бандера Family look. Тепер військову. Ще у нас є льолі "Бандерятко". Узор той самий, тільки кольорами гралися", — розповіла Зез.

Нагадаємо, Львівська область урочисто відзначила День Європи. З цієї нагоди біля Львівської ОВА під виконання гімну Європи та України підняли прапори Європейського Союзу та України.

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