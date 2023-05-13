Львовяне подарили Залужному "вышиванку Бандеры"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с вышиванкой. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta

Во Львове представители инициативы "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" создали новую вышиванку в военном стиле. Она имеет похожий орнамент, как на рубашке Степана Бандеры. Такую вышиванку уже подарили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом сообщает "Вышивка в одежде выдающихся украинцев".

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"Ровно год назад наш проект воссоздал рубашку Степана Бандеры. Вместе с организаторами Всемирного дня вышиванки мы провели не одну акцию "Вышиванка — духовная броня украинцев". Эта рубашка помогла нам приобрести бронежилеты для воинов, реанимобиль для госпитальеров, кучу необходимого снаряжения для ВСУ. Но война продолжается, поэтому была создана рубашка для защитника — Бандера Military Style", — говорится в сообщении.

Новая вышиванка имеет похожий орнамент, как на рубашке Степана Бандеры. Его удалось воспроизвести из фотографий проводника ОУН. Рубашка имеет оттенок хаки. Сверху на спине вышит украинский трезуб.

Представители инициативы подарили первый образец вышиванки Валерию Залужному.

"Мы гордимся тем, что первая рубашка из этой коллекции теперь принадлежит нашему главному защитнику! Пусть она станет вышитой броней для нашего главнокомандующего, потому что именно он ведет наших воинов к победе", — говорится в сообщении.

"Вышиванка Бандеры" для Залужного. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta

"Вышиванка Бандеры" для Залужного. Фото: facebook.com/Tetjana.zeta

Вышиванку создали по схемам Виктории Кривонос, а сшили ее в ателье ZETA atelier. Рубашку вышила Ольга Лелик.

Основатель инициативы Татьяна Зез рассказала, что в субботу презентуют такую же вышиванку в красно-черных цветах.

"Бандера до сих пор работает на победу. Мы подарили эту рубашку Залужному как броню, поэтому вышили сзади трезуб, чтобы с ним было все хорошо. А вообще сделали Бандеру official — такую, как она была. Тогда по просьбе клиентов мы сделали Бандеру Family look. Теперь военную. Еще у нас есть лели "Бандерятко". Узор тот же, только цветами играли", — рассказала Зез.

Напомним, Львовская область торжественно отметила День Европы. По этому случаю возле Львовской ОВА под исполнение гимна Европы и Украины подняли флаги Европейского Союза и Украины.