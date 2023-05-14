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Во Львове возобновил работу велопатруль

14 мая 2023 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове возобновил работу велопатруль
Велопатруль во Львове. Фото: патрульная полиция Львовской области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, велопатруль во Львове возобновил свою работу. Более полутора десятков полицейских будут дежурить на велосипедах в городе.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Велопатруль во Львове

"16 патрульных прошли подготовку и тренировки и уже с сегодняшнего дня будут следить за правопорядком на улицах города. Они — мобильны и всегда там, где нужна помощь", — говорится в сообщении.

Правоохранители на велосипедах основное внимание будут уделять поддержке общественного порядка в местах скопления людей, парках и труднодоступных для автопатруля местах. К тому же они будут уделять внимание велоинфраструктуре и парковке на местах для людей с инвалидностью.

Во Львове велопатруль уже будет работать в шестой раз.

Напомним, во Львове представители инициативы "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" создали новую вышиванку в военном стиле. Она имеет похожий орнамент, как на рубашке Степана Бандеры. Такую вышиванку уже подарили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Также мы писали, что Львовская область торжественно отметила День Европы. По этому случаю возле Львовской ОВО под исполнение гимна Европы и Украины подняли флаги Европейского Союза и Украины.

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