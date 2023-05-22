Суд во Львовской области оштрафовал маму школьника за буллинг онкобольной одноклассницы
Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал маму школьника из Николаева, который оскорблял онкобольную одноклассницу.
Об этом информирует ZAXID.NET.
Детали дела
Как указано в материалах дела, несовершеннолетний сын Галины Мацькив из Николаева, что на Львовщине, неоднократно оскорблял свою одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание. Из-за унижения у девочки возникли психологические проблемы.
Из за буллинга родители девочки обратились в полицию. Правоохранители составили протокол по ст. 173-4. В суде мама мальчика свою вину признала и попросила строго ее не наказывать.
Учитывая обстоятельства дела, 15 мая судья Николаевского райсуда Александр Бачун признал Галину Мацькив виновной в буллинге и оштрафовал на 850 грн. Кроме того, она должна уплатить 536 грн судебного сбора. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.
Также мы писали, что на Львовщине женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.