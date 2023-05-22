Суд во Львовской области оштрафовал маму школьника за буллинг онкобольной одноклассницы

Суд оштрафовал маму мальчика за буллинг одноклассницы. Фото: Новини.LIVE

Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал маму школьника из Николаева, который оскорблял онкобольную одноклассницу.

Об этом информирует ZAXID.NET.

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Детали дела

Как указано в материалах дела, несовершеннолетний сын Галины Мацькив из Николаева, что на Львовщине, неоднократно оскорблял свою одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание. Из-за унижения у девочки возникли психологические проблемы.

Из за буллинга родители девочки обратились в полицию. Правоохранители составили протокол по ст. 173-4. В суде мама мальчика свою вину признала и попросила строго ее не наказывать.

Учитывая обстоятельства дела, 15 мая судья Николаевского райсуда Александр Бачун признал Галину Мацькив виновной в буллинге и оштрафовал на 850 грн. Кроме того, она должна уплатить 536 грн судебного сбора. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.

Также мы писали, что на Львовщине женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.