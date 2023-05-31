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На Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта

31 травня 2023 15:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевести ухилянта
Суддівський молоток. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Як повіодомили правоохоронці, 24-річний житель Тернополя, ще у квітні 2023 року намагався незаконно  переправити чоловіка призовоного віку за кордон. Під час перевірки прикордонники знайшли та затримали ухилянта.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі справи 

"Для уникнення проходження митного контролю чоловік надав вказівку одному з пасажирів сховатись в багажному відділенні автомобіля. При перетині кордону обвинувачений повідомив прикордоннику неправдиві відомості про кількість пасажирів в транспортному засобі", — йдеться в повідомленні.

Справу щодо 24-річного жителя Тернополя за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 КК України) вже скерували до суду.

Кому можна виїжджати за кордон в умовах війни

  1. Особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади.
  2. Особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або непридатними до військової служби згідно з висновком військово-лікарської комісії.
  3. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.;
  4. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
  5. Жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
  6. Жінки та чоловіки, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби:
  • перинатальні ураження нервової системи,
  • тяжкі вроджені вади розвитку,
  • рідкісні орфанні захворювання,
  • онкологічні, онкогематологічні захворювання,
  • дитячий церебральний параліч,
  • тяжкі психічні розлади,
  • цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
  • гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,
  • дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, але якій не встановлено інвалідність;
  1. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.
  2. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії.
  3. Особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
  4. Особи, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено.
  5. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  6. Наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах не менш як на 0,75 ставки.
  7. Водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил чи населення України.
  8. Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.
  9. Працівники підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
  10. Спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, їхні тренери, а також спортивні судді.

Нагадаємо, ми раніше писали на Львівщині чоловік незаконно переправив за кордон щонайменше 50 ухилянтів.

Також, ми  писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників,  заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.

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