Во Львовской области будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевести ухилянта

Судейский молоток. Фото: УНИАН

Как сообщили правоохранители , 24-летний житель Тернополя еще в апреле 2023 года пытался незаконно переправить мужчину призывного возраста за границу. Во время проверки пограничники обнаружили и задержали ухилянта.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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Детали дела

"Во избежание прохождения таможенного контроля мужчина дал указание одному из пассажиров скрыться в багажном отделении автомобиля. При пересечении границы обвиняемый сообщил пограничнику ложные сведения о количестве пассажиров в транспортном средстве", — говорится в сообщении.

Дело в отношении 24-летнего жителя Тернополя за организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины) уже направили в суд.

Кому можно выезжать за границу в условиях войны

Лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти. Лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе согласно заключению военно-врачебной комиссии. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет; Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет. Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями:

перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

редкие орфанные заболевания,

онкологические, онкогематологические заболевания,

детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые или хронические заболевания почек IV степени,

ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, но которому не установлена инвалидность;

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы. Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии. Лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Лица, выехавшие в другие государства на постоянное место жительства, что соответственно документально подтверждено. Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; Научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях не менее чем на 0,75 ставки. Водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил или населения Украины. Водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Работники предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, их тренеры, а также спортивные судьи.

Напомним, мы ранее писали во Львовской области мужчина незаконно переправил за границу по меньшей мере 50 ухилянтов.

Также, мы писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклоняющегося за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклоняющегося в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.