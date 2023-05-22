На Львівщині чоловік незаконно переправив за кордон щонайменше 50 ухилянтів

Затримання правоохоронцями чоловіка. Фото: Поліція Львівщини

27-річний мешканець Львівського району незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України у воєнний час. Він сприяв незаконному переправленню через державний кордон України не менш ніж 50 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформують у Національній поліції Львівщини.

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Деталі затримання

Як повідомили у Національній поліції Львівщини, перебуваючи на посаді керівника одного з відділів транспортного підприємства і маючи відповідні повноваження, він подавав заявки на внесення до однієї з систем неправдивих відомостей про чоловіків, які не були працівниками підприємства, що давало їм право на виїзд за межі території держави. Таким чином він сприяв незаконному переправленню через державний кордон України не менш ніж 50 військовозобов’язаних чоловіків.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, що правоохоронці, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили та повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів.

Також, ми писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників, заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.