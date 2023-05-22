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Во Львовской области мужчина незаконно переправил за границу по меньшей мере 50 уклонистов

22 мая 2023 17:43
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области мужчина незаконно переправил за границу по меньшей мере 50 ухилянтов
Задержание правоохранителями мужчины. Фото: Полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

27-летний житель Львовского района незаконно переправлял военнообязанных мужчин через государственную границу Украины в военное время. Он способствовал незаконной переправке через государственную границу Украины не менее 50 военнообязанных мужчин.

Об этом информируют в Национальной полиции Львовщины .

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Детали задержания

Как сообщили в Национальной полиции Львовщины, будучи в должности руководителя одного из отделов транспортного предприятия и имея соответствующие полномочия, он подавал заявки на внесение в одну из систем ложных сведений о мужчинах, которые не были работниками предприятия, что давало им право на выезд за пределы территории. государства. Таким образом он способствовал незаконной переправке через государственную границу Украины не менее 50 военнообязанных мужчин.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1,2 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что правоохранители , при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов.

Также, мы писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклониста за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклоняющегося в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.

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