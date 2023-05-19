На Львівщині викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів через кордон

Затримання організованої групи. Фото: Прокуратура Львівщини

Правоохоронці, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили та повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів. Зловмисники допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 військовозобов'язаним.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"З вересня по грудень 2022 року троє мешканців Волинської області організували злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Для цього підозрювані створили телеграм-канал, де розміщувати оголошення про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Чоловіки працювали лише по передоплаті, після надходження якої вони розпочинали процес підготовки документів.

Підставою для виїзду громадян призовного віку за кордон були дані про фіктивне перебування на консульському обліку. За допомогою підроблених печаток та штампів, які проставлялась на паспортах громадян України їх "клієнти" отримували право на безперешкодний перетин держкордону. Для конспірації готовий паспорт з "дозволом" відправляли поштою під вигаданим ім’ям" — наголосили в прокуратурі.

Зловмисники свої послуги оцінювали у 1 000 доларів з особи. У такий спосіб вони допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 особам.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші докази незаконної діяльності. Також накладені арешти на нерухоме майно підозрюваних. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників, заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.