Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів через кордон arrow

На Львівщині викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів через кордон

19 травня 2023 15:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів через кордон
Затримання організованої групи. Фото: Прокуратура Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Правоохоронці, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили та повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів. Зловмисники допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 військовозобов'язаним.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи 

"З вересня по грудень 2022 року троє мешканців Волинської області організували злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Для цього підозрювані створили телеграм-канал, де розміщувати оголошення про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Чоловіки працювали лише по передоплаті, після надходження якої вони розпочинали процес підготовки документів.

Підставою для виїзду громадян призовного віку за кордон були дані про фіктивне перебування на консульському обліку. За допомогою підроблених печаток та штампів, які проставлялась на паспортах громадян України їх "клієнти" отримували право на безперешкодний перетин держкордону. Для конспірації готовий паспорт з "дозволом" відправляли поштою під вигаданим ім’ям"  — наголосили в прокуратурі.

Зловмисники свої послуги оцінювали у 1 000 доларів з особи. У такий спосіб вони допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 особам.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші докази незаконної діяльності. Також накладені арешти на нерухоме майно підозрюваних. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників,  заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB