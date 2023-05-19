Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине разоблачили организаторов схемы переправки уклонистов через границу arrow

На Львовщине разоблачили организаторов схемы переправки уклонистов через границу

19 мая 2023 15:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине разоблачили организаторов схемы переправки ухилянцев через границу
Задержание организованной группы. Фото: Прокуратура Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Правоохранители, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов. Злоумышленники помогли незаконно пересечь границу по меньшей мере 13 военнообязанных.

Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

"С сентября по декабрь 2022 года трое жителей Волынской области организовали преступную схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Для этого подозреваемые создали телеграмм-канал, где размещать объявления об организации выезда военнообязанных за границу. Мужчины работали только по предоплате, после поступления которой они начинали процесс подготовки документов.

Основанием для выезда граждан призывного возраста за границу являлись данные о фиктивном пребывании на консульском учете. С помощью поддельных печатей и штампов, которые проставлялись на паспортах граждан Украины, их "клиенты" получали право на беспрепятственное пересечение госграницы. Для конспирации готовый паспорт с "разрешением" отправляли по почте под вымышленным именем"  — отметили в прокуратуре.

Злоумышленники свои услуги  оценивали в 1 000 долларов с человека. Таким образом, они помогли незаконно пересечь границу по меньшей мере 13 лицам.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства незаконной деятельности. Также наложены аресты на недвижимое имущество подозреваемых. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклонистов за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклоняющегося в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас