На Львовщине разоблачили организаторов схемы переправки ухилянцев через границу

Задержание организованной группы. Фото: Прокуратура Львовщины

Правоохранители, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов. Злоумышленники помогли незаконно пересечь границу по меньшей мере 13 военнообязанных.

Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

"С сентября по декабрь 2022 года трое жителей Волынской области организовали преступную схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Для этого подозреваемые создали телеграмм-канал, где размещать объявления об организации выезда военнообязанных за границу. Мужчины работали только по предоплате, после поступления которой они начинали процесс подготовки документов.

Основанием для выезда граждан призывного возраста за границу являлись данные о фиктивном пребывании на консульском учете. С помощью поддельных печатей и штампов, которые проставлялись на паспортах граждан Украины, их "клиенты" получали право на беспрепятственное пересечение госграницы. Для конспирации готовый паспорт с "разрешением" отправляли по почте под вымышленным именем" — отметили в прокуратуре.

Злоумышленники свои услуги оценивали в 1 000 долларов с человека. Таким образом, они помогли незаконно пересечь границу по меньшей мере 13 лицам.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства незаконной деятельности. Также наложены аресты на недвижимое имущество подозреваемых. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклонистов за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклоняющегося в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.