Во Львовской области за мошенничество с исчезающими чернилами дали шесть лет

Здание Стрыйского горрайонного суда. Фото: сайт Стрыйского суда

Во Львовской области мошенник обманул знакомого, подписав расписку о ссуде 50 тысяч долларов США исчезающими чернилами. За это преступление мужчина получил шесть лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Мошенничество и наказание

Жителя Стрыйщины по представлению Стрыйской окружной прокуратуры осудили за мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Мужчина получил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Также суд принял решение о конфискации всего имущества преступника.

Детали преступления

Прокуратура заявила в обвинительном акте (а суд поддержал это обвинение), что подозреваемый обманул своего знакомого на 50 тысяч долларов США.

Мужчина решил взять у знакомого эту сумму взаймы, подготовив для расписки ручку с чернилами, которые окислялись под действием воздуха и исчезали из бумаги спустя некоторое время после использования.

"Когда пришло время возвращать долг, фигурант заявил товарищу, что никогда у него денег не занимал и соответственно ничего возвращать не будет. Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого", — подчеркнула прокуратура.

Напомним, мы ранее писали, что в Львовской области будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклоняющегося.

Также мы писали, что суд в Львовской области оштрафовал маму школьника за буллинг онкобольной одноклассницы.