Во Львове разоблачили лиц, которые мошенническим методом выманивали у людей деньги

Задержание полицией мошенников. Фото: Львовская обласная прокуратура

Во Львове правоохранители задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовщины. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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Детали задержания

"Для этого они создали в социальной сети Facebook фейковый аккаунт, в котором публиковали сообщения с просьбой о помощи раненым военнослужащим ВСУ. К публикации они прикрепили номер карты для перевода средств. В дальнейшем, все полученные средства они делили между собой и распоряжались ими по собственному усмотрению", — говорится в сообщении.

Изъята техника мошенников. Фото: Львовская областная прокуратура

По данным следствия установлено, что таким образом они завладели не менее 27 000 грн. Следственные действия продолжаются. Подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области мошенник обманул знакомого, подписав расписку о ссуде 50 тысяч долларов США исчезающими чернилами. За это преступление мужчина получил шесть лет лишения свободы.

Также мы писали, что на Львовщине Государственное бюро расследований разоблачило подпольный дата-центр по майнингу криптовалют. Криптоферма была организована на базе лесничества.