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У Львові на хабарі затримали заступника директора коледжу

9 серпня 2023 14:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові на хабарі затримали заступника директора коледжу
Затримання посадовця правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові сьогодні, 9 серпня, правоохоронці затримали заступника директора коледжу. Посадовця затримали під час отримання хабара у розмірі 35 тис. грн за передачу в оренду приміщення в навчальному закладі для підприємницької діяльності.

Про повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

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Деталі затримання

"За даними слідства заступник директора коледжу вимагав та одержав 35 тис. грн хабара за сприяння у передачі в оренду приміщення у навчальному закладі площею 100 м2 для підприємницької діяльності та без дотримання офіційної процедури передачі цього приміщення в оренду", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура 

Заступника директора коледжу затримали одразу після отримання хабара. Гроші вилучили під час обшуку в його автомобілі. Затриманому повідомили про підозру за хабарництво. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскація майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що На Львівщині правоохоронці викрили 31-річного священнослужителя в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. Чоловіка та його  "клієнта" затримали під час спроби перетину державного кордону України.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали поліцейського одного з райвідділів. правоохоронець  вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. 

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