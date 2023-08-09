Во Львове на взятке задержан заместитель директора колледжа

Задержание должностного лица правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура.

Во Львове сегодня, 9 августа, правоохранители задержали заместителя директора колледжа. Чиновника задержали во время получения взятки в размере 35 тыс. грн за передачу в аренду помещения в учебном заведении для предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

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Детали задержания

"По данным следствия, заместитель директора колледжа требовал и получил 35 тыс. грн взятки за содействие в передаче в аренду помещения в учебном заведении площадью 100 м 2 для предпринимательской деятельности и без соблюдения официальной процедуры передачи этого помещения в аренду", — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Заместитель директора колледжа задержан сразу после получения взятки. Деньги изъяли во время обыска в его автомобиле. Задержанному сообщили о подозрении за взяточничество. Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискация имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители разоблачили 31-летнего священнослужителя в организации незаконной переправки мужчины за границу. Мужчину и его "клиента" задержали при попытке пересечения государственной границы Украины.

Также мы раньше писали, что на Львовщине задержали полицейского одного из райотделов. милиционер требовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного производства.