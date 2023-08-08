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У Львівській області викрили священнослужителя, який переправляв ухилянтів за кордон

8 серпня 2023 12:35
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Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області викрили священнослужителя, який переправляв ухилянтів за кордон
Затримання правоохоронцями священнослужителя. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині правоохоронці викрили 31-річного священнослужителя в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. Чоловіка та його  "клієнта" затримали під час спроби перетину державного кордону України.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

"Встановлено, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, священнослужитель однієї з релігійних громад, виготовив "клієнту"  — військовозобов’язаному громадянину, фіктивні документи, завдяки яким той отримав можливість перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану. У фіктивних документах було зазначено, що громадянин, який намагався виїхати з України, нібито є дияконом цієї релігійної громади", — йдеться у повідомленні.

Затримані чоловіки правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини
Затримані чоловіки правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини

Як зазначають у поліції, слідчі повідомили священнослужителю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 , а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми раніше писали, На Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов’язанах за кордон.

Також, ми писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів преправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

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