На Львівщині затримали чоловіка, який за 5,5 тис. євро переправляв військовозобов'язаних за кордон
На Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов’язанах за кордон.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Деталі затримання
"За даними слідства, чоловік за винагороду обіцяв військовозобов’язаному виготовити пакет фіктивних документів, згідно яких особа визнавалась тимчасово непридатною до військової служби. Свої послуги він оцінив у 5 500 євро", — йдеться у повідомленні.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.
Окрім того, ми писали що на Львівщині судитимуть водія, який у багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.
Також ми писали, що від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.