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На Львівщині затримали чоловіка, який за 5,5 тис. євро переправляв військовозобов'язаних за кордон

4 серпня 2023 14:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали чоловіка, який за 5,5 тис. євро переправляв військовозобов'язаних за кордон
Затримання чоловіка правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов’язанах за кордон.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури

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Деталі затримання

"За даними слідства, чоловік за винагороду обіцяв військовозобов’язаному виготовити пакет фіктивних документів, згідно яких особа визнавалась тимчасово непридатною до військової служби. Свої послуги він оцінив у 5 500 євро", —  йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені правоохоронцями гроші . Фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

Окрім того, ми писали що на Львівщині судитимуть водія, який у багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.

Також ми писали, що від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.

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