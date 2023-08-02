На Львівщині правоохоронці затримали власницю турфірми, яка переправляла чоловіків за кордон

Затримання жінки правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини

У Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

Про це пише ZAXID.NET.

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Деталі слідства

За даними слідства, жіка яка переправляла чоловіків за кордон є уродженкою Червонограда та власницею турситичної фірми "Мюнхаузен". Як вказано у пошуковій системі YouControl, власницею та керівницею цієї фірми із 2011 року є Христина Ботнар.

Скрін з пошукової системи YouControl

Додамо, раніше пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомляла, що 39-річна мешканка Червонограда обіцяла військовозобов’язаному виготовити пакет фіктивних документів, на підставі яких про нього вносили інформація до системи "Шлях" як про волонтера. Таким чином псевдоволонтер міг законно виїхати за кордон. За внесення інформації про псевдоволонтерів у систему "Шлях", чоловіки платили по 6 тис. доларів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львівській області директор IT-компанії "Рансайт" намагався нелегельно виїхати з України з фейковою довідкою медкомісії про непридатність до служби. "Документ" він знайшов в інтернеті.

Окрім того, ми писали що на Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.

Також, ми писали, що від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.