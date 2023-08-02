Во Львовской области правоохранители задержали владелицу турфирмы, которая переправляла мужчин за границу

Задержание женщины правоохранителями. Фото: Нацполиция Львовщины

Во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов переправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелицы турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Детали следствия

По данным следствия, переправлявшая мужчин за границу является уроженкой Червонограда и владелицей туристической фирмы "Мюнхаузен". Как указано в поисковике YouControl, владелицей и руководительницей этой фирмы с 2011 года является Кристина Ботнар.

Скрин из поисковой системы YouControl

Ранее прессслужба Львовской областной прокуратуры сообщала, что 39-летняя жительница Червонограда обещала военнообязанному изготовить пакет фиктивных документов, на основании которых о нем вносили информация в систему "Путь" как о волонтере. Таким образом, псевдоволонтер мог законно выехать за границу. За внесение информации о псевдоволонтерах в систему "Путь" мужчины платили по 6 тыс. долларов.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области директор IT-компании "Рансайт" пытался нелегально выехать из Украины с фейковой справкой медкомиссии о непригодности к службе. "Документ" он обнаружил в интернете.

Кроме того, мы писали, что на Львовщине будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклониста.

Также мы писали, что с начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тысяч уголовных производств против уклонистов от призыва на военную службу. К сожалению, недобродетели продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.