Во Львовской области задержали мужчину, который за 5,5 тыс. евро переправлял военнообязанных за границу

Задержание мужчины правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине, работники Жовковской окружной прокуратуры задержали 21-летнего жителя Ивано-Франковска. Мужчина за 5 500 евро переправлял военнообязанных за границу.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали задержания

"По данным следствия, мужчина за вознаграждение обещал военнообязанному изготовить пакет фиктивных документов, согласно которым лицо признавалось временно непригодным к военной службе. Свои услуги он оценил в 5 500 евро", — говорится в сообщении.

Деньги, изъятые правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов переправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелице турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

Кроме того, мы писали, что на Львовщине будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклониста.

Также мы писали, что с начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тысяч уголовных производств против уклоняющихся от призыва на военную службу. К сожалению, недобродетели продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.