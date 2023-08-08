Во Львовской области разоблачили священнослужителя, который переправлял ухилянцев за границу

Задержание правоохранителями священнослужителя. Фото: Нацполиция Львовщины

Во Львовской области правоохранители разоблачили 31-летнего священнослужителя в организации незаконной переправки мужчины за границу. Мужчину и его "клиента" задержали при попытке пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Детали задержания

"Установлено, что 31-летний житель города Кривой Рог, священнослужитель одной из религиозных общин, изготовил "клиенту" — военнообязанному гражданину, фиктивные документы, благодаря которым тот получил возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения. В фиктивных документах было отмечено, что гражданин, пытавшийся уехать из Украины, якобы является диаконом этой религиозной общины", — говорится в сообщении.

Задержаны мужчины правоохранителями. Фото: Нацполиция Львовщины

Как отмечают в полиции, следователи сообщили священнослужителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.332, а именно о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники Жовковской окружной прокуратуры задержали 21-летнего жителя Ивано-Франковска. Человек за 5 500 евро переправлял военнообязанных за границу.

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов преправляла мужчин за границу под видом у волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелицы турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.