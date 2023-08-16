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Во Львове задержали на коррупции топ-чиновника Львовского городского совета

16 августа 2023 17:29
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержала на коррупции топ-чиновника Львовского городского совета
Задержание чиновниками сотрудниками СБУ. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня,16 августа, работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 тыс. дол. США.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Львовщины.

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Детали задержания

По данным следствия, коррумпированное чиновник вместе с приспешницей наладили системный противоправный механизм предоставления разрешительных документов на проведение работ.

"Правоохранителям удалось задокументировать и задержать "на горячем" при получении очередной взятки —1500 США чиновника, который гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова", — говорится в сообщении.

Добавим, по данным СМИ, речь идет о заместителе руководителя, временном руководителе управления Георгии Корнееве. Обыски в служебных помещениях управления ЛГС продолжались со вчерашнего дня.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: СБУ
Изъяты деньги правоохранителями. Фото: СБУ

Сегодня правоохранители завершили обыски в служебных помещениях управления ЛГС и по месту жительства посредницы, в ходе которых были обнаружены и изъяты в полном объеме переданные денежные средства, а также изъята соответствующая разрешительная документация.

В настоящее время чиновник-взяточник и его сообщница сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

— ч.5 ст. 27 (пособничество);

— ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали заместителя директора колледжа. Чиновника задержали во время получения взятки в размере 35 тыс. грн за передачу в аренду помещения в учебном заведении для предпринимательской деятельности.

Также мы раньше писали, что на Львовщине задержали полицейского одного из райотделов, милиционер требовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного дела.

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