У Львові затримали бізнесмена, який пропонував поліцейському 2500 тис. доларів хабара

Затримання чоловіка правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура.

У Львові працівники прокуратури спільно з поліцією затримали директора товариства, яикй пропонував поліцейському 2500 доларів, щоб відкупити свого працівника від смертельної ДТП. Чоловіка затримали під час надання хабара.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі затримання

За даними слідства, підозрюваний дав хабар начальнику одного з відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"За ці гроші чоловік хотів закрити кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю його працівника. А також зняти арешт з вантажного транспортного засобу. Оцінив надання такої послуги у 2 500 доларів США. Після пропозиції одержання неправомірної вигоди посадовець одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, та в подальшому діяв під їх контролем", — йдеться у повідомленні.

Гроші вилучені правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловіка затримали під час надання неправомірної вигоди. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабаря виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис. дол. США.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали поліцейського одного з райвідділів. Правоохоронець вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження.