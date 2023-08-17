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Во Львове задержали бизнесмена, который хотел "отмазать" сотрудника от смертельного ДТП

17 августа 2023 13:38
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержан бизнесмен, предлагавший полицейскому 2500 тыс. долларов взятки
Задержание мужчины правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове работники прокуратуры совместно с полицией задержали директора общества, предлагавшего полицейскому 2500 долларов, чтобы откупить своего работника от смертельного ДТП. Мужчину задержали во время дачи зятки.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

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Детали задержания

По данным следствия, подозреваемый дал взятку начальнику одного из отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"За эти деньги мужчина хотел закрыть уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием его работника. А также снять арест с грузового транспортного средства. Оценил предоставление такой услуги в 2 500 долларов США. После предложения получения неправомерной выгоды чиновник сразу же обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем", — говорится в сообщении.

Деньги изъяты правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Деньги изъяты правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Мужчину задержали при дачи неправомерной выгоды. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местную архитекторку. Чиновник требовал 1 500 тыс. дол. США.

Также мы раньше писали, что на Львовщине задержали полицейского одного из райотделов. Милиционер требовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного дела.

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