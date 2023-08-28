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На Львовщине задержали председателя сельсовета, присвоившего 360 тыс. грн: детали

28 августа 2023 11:11
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине задержали председателя сельсовета, присвоившего 360 тыс. грн: детали
Обыски в доме сельского головы. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине работники Червоноградской окружной прокуратуры задержали бывшего председателя одного из сельских советов района и подрядчика, которые должны были построить детский сад. Мужчины присвоили 360 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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На их имущество наложили арест

По данным следствия, в конце 2018 между одним из сельсоветов Львовщины и подозреваемым был заключен договор об выполнении строительных работ. Согласно условиям договора, предприятие должно было построить детский сад-ясли и осуществить ряд работ.

Задержание сотрудниками полиции и прокуратуры злоумышленников. Фото: Львовская областная прокуратура
Задержание сотрудниками полиции и прокуратуры злоумышленников. Фото: Львовская областная прокуратура

"С целью завладения бюджетными средствами подрядчик предоставил поддельный акт выполненных работ. В нем он указал работы, которые им в полном объеме не были выполнены. В частности, не установлены детские горки и лавочки, не обустроена территория, не обустроено освещение и прочее. Таким образом, было безосновательно перечислено из бюджета более 360 тыс. грн за работы, которые фактически не были выполнены", — говорится в сообщении.

Деньги изъяты правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Деньги изъяты правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Мужчинам инкриминируют завладение бюджетными средствами и служебный подлог документов. На их имущество  — недвижимость и транспортные средства, наложен арест.

Напомним, мы ранее писали, что в Львовской области работники прокуратуры задержали директора общества. Мужчина присвоил деньги одного из коммунальных предприятий Яворовского района и нанес ущерб громаде на 3,5 млн грн.

Также мы писали, что во Львове работники киберполиции задержали 20-летнего львовянина, который в сети интернет под видом оригинальной продукции мирового производителя продавал поддельную технику. Мужчине грозит штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.

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