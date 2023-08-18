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На Львівщині директор товариства привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів

18 серпня 2023 14:00
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині директор товариства привласнив 3,5 млн. грн бюджетних коштів
Обшуки в квартирі чоловіка правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області працівники прокуратури затримали директора товариства. Чоловік присвоїв гроші одного з комунальних підприємств Яворівського району й завдав збитків громаді на 3,5 млн грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі слідтсва

"У грудні 2022 року між одним із комунальних підприємств Яворівського району та приватним підприємством було укладено договір, згідно умов якого фірма фігуранта зобов’язувалася поставити і в подальшому зберігати щебінь гранітний та вапняк у визначеному розмірі. Проте, вказані товари у передбачених обсягах не були поставлені. Попри це фігурант вніс до офіційного документа  — акту прийому-передачі — неправдиві відомості, де значно завищив фактичну кількість поставленого товару", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку інкримінують розтрату чужого майна та службове підроблення офіційних документів. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що На Львівщині працівники СБУ та поліції провели спецоперацію та затримали банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Їх затримали під час отримання частини грошей.

Також, ми писали, що у Львові працівники кіберполіції затримали 20-річного львів’янина, який в мережі інтернет під видом оригінальної продукції світового виробника продавав підробну техніку. Чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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