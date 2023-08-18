Во Львовской области директор общества присвоил 3,5 млн. грн бюджетных средств

Обыски в квартире мужчины правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области работники прокуратуры задержали директора общества. Мужчина присвоил деньги одного из коммунальных предприятий Яворивского района и нанес ущерб на 3,5 млн грн.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали следствия

"В декабре 2022 года между одним из коммунальных предприятий Яворивского района и частным предприятием был заключен договор, согласно условиям которого фирма фигуранта обязывалась доставить и в дальнейшем хранить щебень гранитный в определенном количестве. Однако, указанные товары в предусмотренных объемах не были поставлены. Несмотря на это, фигурант внес в официальный документ — акт приема-передачи ложные сведения, где завысил фактическое количество поставленного товара", — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют растрату чужого имущества и служебный подлог официальных документов. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники СБУ и полиции провели спецоперацию и задержали рэкетиров, которые организовали двое бывших уголовников, скрывших свое "прошлое" и призвавшихся на военную службу. Их задержали при получении части денег.

Также мы писалы, что во Львове работники киберполиции задержали 20-летнего львовянина, который в сети интернет под видом оригинальной продукции мирового производителя продавал поддельную технику. Мужчине грозит штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.