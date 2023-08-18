На Львівщині СБУ затримала банду чоловіків-дерезиртирів, які займались рекетом

Затримання чоловіків правоохоронцями. Фото: СБУ

На Львівщині працівники СБУ та поліції провели спецоперацію та затримали банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Їх затримали під час отримання частини грошей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Чоловіки вимагали 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ

За даними спецслужби, прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору".

Затримання чоловіка працівником СБУ. Фото: СБУ

"У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян. Вони вимагали 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови сплатити всю суму зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою", — йдеться у повідомленні.

Чоловікам пповідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові працівники прокуратури спільно з поліцією затримали директора товариства, який пропонував поліцейському 2500 доларів, щоб відкупити свого працівника від смертельної ДТП. Чоловіка затримали під час надання хабара.

Також, ми раніше писали, що працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис. дол. США.