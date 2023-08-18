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Во Львовской области СБУ задержала банду дерезиртиров, которые занимались рэкетом

18 августа 2023 13:31
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области СБУ задержала банду мужчин-дерезиртиров, которые занимались рэкетом
Задержание мужчин правоохранителями. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине сотрудники СБУ и полиции провели спецоперацию и задержали банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. Их задержали при получении части денег.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным спецслужбы, прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".

Задержание мужчины работником СБУ. Фото: СБУ
Задержание мужчины работником СБУ. Фото: СБУ

"В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан. Они требовали 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой ", — говорится в сообщении.

Мужчинам сообщено о подозрении. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове работники прокуратуры совместно с полицией задержали директора общества, предлагавшего полицейскому 2500 долларов, чтобы откупить своего работника от смертельного ДТП. Мужчину задержали во время дачи взятки.

Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на получении взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местную архитектора. Чиновник требовал 1 500 тыс. дол. США.

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