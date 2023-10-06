На Львовщине суд оштрафовал женщину, потому что ее дочь оказалась в больнице с алкогольным отравлением

Деньги в руках женщины Фото: Google

Во Львовской области Жидачевской районный суд вынес приговор женщине за то, что ее 14-летнюю дочь госпитализировали в больницу с алкогольным опьянением. Женщина была оштрафована на 850 грн.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Нетрезвую девушку нашел прохожий

По материалам дела, в июле этого года в КНП "Жидачевская городская больница" попала несовершеннолетняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.

"Нетрезвого ребенка обнаружил прохожий, который и доставил его в больницу. На маму девочки полицейские составили админпротокол по уклонению от исполнения родительских обязанностей. В суд мама девочки не пришла, однако подала заявление о признании вины. Учитывая обстоятельства дела, судья Жидачивского райсуда оштрафовал маму на 850грн", — говорится в сообщении.

Приговор суда может быть обжалован в апелляции.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Сыховский районный суд оштрафовал на 3,4 тыс. грн исполняющего обязанности генерального директора КНП ЛОР "Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр" и депутата Львовской ОВ Игоря Ковальчука. Чиновник неоднократно выписывал себе и дочери премии.