У Львові 8 березня сталася стрілянина — відомо про постраждалого

Через стрілянину у Львові постраждав чоловік
У Львові була стрілянина у неділю, 8 березня. Інцидент стався у Шевченківському районі міста. Внаслідок цього постраждав чоловік.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Нацполіції.
Що відомо про стрілянину у Львові
Як зазначили у поліції, повідомлення до правоохоронців надійшло через спецлінію "102". За попередньою інформацією, між двома чоловіками стався конфлікт. Під час інциденту один з них кілька разів вистрілив із травматичної зброї у бік опонента.
У поліції зазначили, що чоловік постраждав через постріли. Його госпіталізували. Наразі поліцейські вживають заходи для того, аби затримати стрілка. На місці події працюють профільні служби.
Нещодавно сталася стрілянина у центрі Остіна в штаті Техас. Чоловік випустив кулі по відвідувачах пивного саду Buford's Backyard. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.
Також стрілянина раніше була й в Одесі. В одному із районів міста у повітря вистрілив військовослужбовець ТЦК. Крім того, у Хмельницькому в ТРЦ чоловік застосував зброю. Нападника затримали, внаслідок стрілянини поранено охоронця та одну з працівниць.
