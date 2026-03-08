У Львові 8 березня сталася стрілянина — відомо про постраждалого

Поліцейський стоїть на фоні автомобіля медиків. Фото ілюстративне: Facebook/UA.National.Police

У Львові була стрілянина у неділю, 8 березня. Інцидент стався у Шевченківському районі міста. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Що відомо про стрілянину у Львові

Як зазначили у поліції, повідомлення до правоохоронців надійшло через спецлінію "102". За попередньою інформацією, між двома чоловіками стався конфлікт. Під час інциденту один з них кілька разів вистрілив із травматичної зброї у бік опонента.

Повідомлення Нацполіції. Фото: скриншот

У поліції зазначили, що чоловік постраждав через постріли. Його госпіталізували. Наразі поліцейські вживають заходи для того, аби затримати стрілка. На місці події працюють профільні служби.

Нещодавно сталася стрілянина у центрі Остіна в штаті Техас. Чоловік випустив кулі по відвідувачах пивного саду Buford's Backyard. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Також стрілянина раніше була й в Одесі. В одному із районів міста у повітря вистрілив військовослужбовець ТЦК. Крім того, у Хмельницькому в ТРЦ чоловік застосував зброю. Нападника затримали, внаслідок стрілянини поранено охоронця та одну з працівниць.