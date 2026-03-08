Видео
Україна
Видео

Во Львове произошла стрельба, в которой пострадал мужчина

Во Львове произошла стрельба, в которой пострадал мужчина

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 16:55
Стрельба во Львове 8 марта — что известно об инциденте
Полицейский стоит на фоне автомобиля медиков. Фото иллюстративное: Facebook/UA.National.Police

В Шевченковском Львове 8 марта произошла стрельба. В результате пострадал мужчина. Нападающего разыскивают правоохранители.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Читайте также:

Что известно о стрельбе во Львове

Как отметили в полиции, сообщение в полицию поступило через спецлинию "102". По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время инцидента один из них несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону оппонента.

У Львові 8 березня сталася стрілянина, в якій поранили чоловіка
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

В полиции отметили, что мужчина пострадал из-за выстрелов. Его госпитализировали. Сейчас полицейские принимают меры для того, чтобы задержать стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.

Недавно произошла стрельба в центре Остина в штате Техас. Мужчина выпустил пули по посетителям пивного сада Buford's Backyard. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Также стрельба ранее была и в Одессе. В одном из районов города в воздух выстрелил военнослужащий ТЦК. Кроме того, в Хмельницком в ТРЦ мужчина применил оружие. Нападавшего задержали, в результате стрельбы ранены охранник и одна из работниц.

Львов стрельба полиция правохранители пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
