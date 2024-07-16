Як у Львові військовозобов'язані оновлюють дані та в яких ЦНАПах найбільші черги сьогодні

ЦНАП на площі Ринок сьогодні. Фото: Новини.LIVE

До 16 липня кожен військовозобов'язаний має оновити свої дані в ЦНАП, ТЦК та СП або через "Резерв +". Якщо цього не зробити, на військовозобов'язаних очікує штраф. Тому сьогодні біля ЦНАПів у Львові формуються черги з чоловіків, які хочуть встигнути подати свої документи.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Оновлення даних

Оновити свої дані у ЦНАП прийшов львів'янин Юрій. Чоловік у коментарі Новини.LIVE каже, обрав такий спосіб, бо вважає його зручним та надійним.

"Я прийшов сюди оновити дані, бо я поруч з ЦНАПом працюю і мені так зручно. Труднощів не було. Я прийшов, зайняв чергу, взяв собі номер і чекаю. Станом на зараз я сороковий у черзі", — каже львів'янин.

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE Маряна Дюганчук, заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР, ще два тижні тому у львівських ЦНАПах приймали близько 50-60 людей на день, а тепер — 200-250.

Понад 2 300 людей на день

"Станом на сьогодні у ЦНАПи звертаються сотні відвідувачів. Два тижні тому у нас таких клієнтів було від 50 до 60 у кожному підрозділі. Зараз це до 250 людей на день. Лише за один день у територіальних підрозділах було прийнято понад 2 300 клієнтів", — зазначає Дюганчук.

Табло очікування черги у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Зі слів очільниці, на прийняття заявки на оновлення даних у військовозобов'язаних може піти від 15 хвилин до трьох годин. Все залежить, наскільки коректно працює реєстр.

"Ми розуміємо, що термін оновлення даних добігає кінця, навантаження на систему колосальне, відповідно, система працює уповільнено, а іноді не працює взагалі. Цей фактор і впливає на обслуговування клієнтів", — додає Дюганчук.

До слова, від травня 2023 року і до 10 липня, у ЦНАПах Львова оновили свої військово облікові дані понад 27 тисяч військовозобов'язаних.

Щоб оновити дані у ЦНАПі, потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефону.

Адреси ЦНАПів у Львові, де можна отримати цю послугу:

Нагадаємо, ми раніше писали, що львівський ТЦК відреагував на скандал зі "штучними чергами" для оновлення даних.

Ми також писали, що в Україні, ймовірно, продовжать термін подачі документів для оновлення даних, щоб уникнути накладення великих штрафів.