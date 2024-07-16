Как во Львове военнообязанные обновляют данные и в каких ЦНАПах самые большие очереди сегодня

ЦНАП на площади Рынок сегодня. Фото: Новости.

До 16 июля каждый военнообязанный должен обновить свои данные в ЦНАПе, ТЦК и СП или через "Резерв+". Если этого не сделать, военнообязанных ожидает штраф. Поэтому сегодня возле ЦНАПов во Львове формируются очереди из мужчин, которые хотят успеть подать свои документы.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Обновление данных

Обновить свои данные в ЦНАП пришел львовянин Юрий. Мужчина в комментарии Новини.LIVE говорит, выбрал такой способ, потому что считает его удобным и надежным.

"Я пришел сюда обновить данные, потому что я рядом с ЦНАПом работаю и мне так удобно. Трудностей не было. Я пришел, занял очередь, взял себе номер и жду. Сейчас я сороковой в очереди", — говорит львовянин.

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE Марьяна Дюганчук, заместитель директора департамента гуманитарной политики ЛГС, еще две недели назад во львовских ЦНАПах принимали около 50-60 человек в день, а теперь —200-250.

Более 2300 человек днем

"По состоянию на сегодняшний день в ЦНАПы обращаются сотни посетителей. Две недели назад у нас таких клиентов было от 50 до 60 в каждом подразделении. Сейчас это до 250 человек днем. Только за один день в территориальных подразделениях было принято более 2 300 клиентов", — отмечает Дюганчук.

Табло ожидания очереди в ЦНАПе. Фото: Новини.LIVE

По словам главы, на принятие заявки на обновление данных у военнообязанных может уйти от 15 минут до трех часов. Все зависит, насколько корректно работает реестр.

"Мы понимаем, что срок обновления данных подходит к концу, нагрузка на систему колоссальна, соответственно, система работает замедленно, а иногда не работает вообще. Этот фактор и влияет на обслуживание клиентов", — добавляет Дюганчук.

К слову, с мая 2023 года и до 10 июля в ЦНАПах Львова обновили свои военно-учетные данные более 27 тысяч военнообязанных.

Чтобы обновить данные в ЦНАПе, необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код и номер телефона.

Адреса ЦНАПов во Львове, где можно получить эту услугу:

Напомним, мы ранее писали, что львовский ТЦК отреагировал на скандал со "искусственными очередями" для обновления данных.

Мы также писали, что в Украине, вероятно, продлят срок подачи документов для обновления данных во избежание наложения больших штрафов.