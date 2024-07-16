Как во Львове военнообязанные обновляют данные и в каких ЦНАПах самые большие очереди сегодня

Очереди в ЦНАП — как во Львове обновляют данные военнообязанные
До 16 июля каждый военнообязанный должен обновить свои данные в ЦНАПе, ТЦК и СП или через "Резерв+". Если этого не сделать, военнообязанных ожидает штраф. Поэтому сегодня возле ЦНАПов во Львове формируются очереди из мужчин, которые хотят успеть подать свои документы.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Обновление данных
Обновить свои данные в ЦНАП пришел львовянин Юрий. Мужчина в комментарии Новини.LIVE говорит, выбрал такой способ, потому что считает его удобным и надежным.
"Я пришел сюда обновить данные, потому что я рядом с ЦНАПом работаю и мне так удобно. Трудностей не было. Я пришел, занял очередь, взял себе номер и жду. Сейчас я сороковой в очереди", — говорит львовянин.
Как сообщила в комментарии Новини.LIVE Марьяна Дюганчук, заместитель директора департамента гуманитарной политики ЛГС, еще две недели назад во львовских ЦНАПах принимали около 50-60 человек в день, а теперь —200-250.
Более 2300 человек днем
"По состоянию на сегодняшний день в ЦНАПы обращаются сотни посетителей. Две недели назад у нас таких клиентов было от 50 до 60 в каждом подразделении. Сейчас это до 250 человек днем. Только за один день в территориальных подразделениях было принято более 2 300 клиентов", — отмечает Дюганчук.
По словам главы, на принятие заявки на обновление данных у военнообязанных может уйти от 15 минут до трех часов. Все зависит, насколько корректно работает реестр.
"Мы понимаем, что срок обновления данных подходит к концу, нагрузка на систему колоссальна, соответственно, система работает замедленно, а иногда не работает вообще. Этот фактор и влияет на обслуживание клиентов", — добавляет Дюганчук.
К слову, с мая 2023 года и до 10 июля в ЦНАПах Львова обновили свои военно-учетные данные более 27 тысяч военнообязанных.
Чтобы обновить данные в ЦНАПе, необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код и номер телефона.
Адреса ЦНАПов во Львове, где можно получить эту услугу:
- пл. Рынок, 1;
- ул. Костя Левицкого, 67;
- пр. Червоной Калины, 72а;
- ул. Волнового, 14а;
- ул. И. Выговского, 32;
- ул. Ген. Чупрынки, 85.
Напомним, мы ранее писали, что львовский ТЦК отреагировал на скандал со "искусственными очередями" для обновления данных.
Мы также писали, что в Украине, вероятно, продлят срок подачи документов для обновления данных во избежание наложения больших штрафов.
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