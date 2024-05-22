Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Чи будуть представники ТЦК зупиняти людей на вулиці — пояснення юриста arrow

Чи будуть представники ТЦК зупиняти людей на вулиці — пояснення юриста

22 травня 2024 05:25
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Мобілізаційний закон: що входить в обов'язки представників ТЦК після 18 травня — пояснення юристки
Представники ТЦК у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК СП.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В Україні 18 травня набрав чинності новий мобілізаційний закон. Новий закон про мобілізацію визначає обов'язки не лише військовозобов'язаних, але й представників ТЦК. 

Чи мають право представники ТЦК після 18 травня й надалі зупиняти на вулицях чоловіків призовного віку та яким буде новий порядок вручення повісток в Україні — про це розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE юристка Орися Швець.

Читайте також:

Вручення повісток на вулиці

Зі слів юристки Орисї Швець, представники ТЦК й надалі будуть вручати повістки, оскільки порядок вручення повісток не змінився. Натомість усі військовозобов'язані повинні мати із собою військовий квиток і паспортні документи.

"Такі документи мають право перевіряти як і представники ТЦК, так і працівники поліції. Окрім цього, на всіх військовозобов'язаних з 18 травня накладається новий обов'язок, а саме  — оновити дані через електронний кабінет, центри комплектування або через ЦНАП", — зазначає юристка.

Юристка додає, якщо чоловік призовного віку не оновив свої облікові дані впродовж двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то тільки тоді при зустрічі ТЦК та поліції може статися факт затримання та доставлення чоловіка у центр комплектування, але є нюанс.

"Проте потрібно врахувати той факт, що таке затримання відбувається лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування до поліції", — розповідає правозахисниця.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Ми також писали, які потрібно мати документи, щоб оформити відстрочку від армії.

закон
українці
Львів
Львівська область
військові
ЦНАП
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки
юристи
права
електронні повістки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify