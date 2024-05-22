Мобілізаційний закон: що входить в обов'язки представників ТЦК після 18 травня — пояснення юристки

Представники ТЦК у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК СП.

В Україні 18 травня набрав чинності новий мобілізаційний закон. Новий закон про мобілізацію визначає обов'язки не лише військовозобов'язаних, але й представників ТЦК.

Чи мають право представники ТЦК після 18 травня й надалі зупиняти на вулицях чоловіків призовного віку та яким буде новий порядок вручення повісток в Україні — про це розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE юристка Орися Швець.

Читайте також:

Вручення повісток на вулиці

Зі слів юристки Орисї Швець, представники ТЦК й надалі будуть вручати повістки, оскільки порядок вручення повісток не змінився. Натомість усі військовозобов'язані повинні мати із собою військовий квиток і паспортні документи.

"Такі документи мають право перевіряти як і представники ТЦК, так і працівники поліції. Окрім цього, на всіх військовозобов'язаних з 18 травня накладається новий обов'язок, а саме — оновити дані через електронний кабінет, центри комплектування або через ЦНАП", — зазначає юристка.

Юристка додає, якщо чоловік призовного віку не оновив свої облікові дані впродовж двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то тільки тоді при зустрічі ТЦК та поліції може статися факт затримання та доставлення чоловіка у центр комплектування, але є нюанс.

"Проте потрібно врахувати той факт, що таке затримання відбувається лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування до поліції", — розповідає правозахисниця.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Ми також писали, які потрібно мати документи, щоб оформити відстрочку від армії.