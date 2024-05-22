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Будут ли представители ТЦК останавливать людей на улице — объяснение юриста

22 мая 2024 05:25
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Марта Байдака
Журналист
Мобилизационный закон: вступающий в обязанности представителей ТЦК после 18 мая — объяснение юриста
Представители ТЦК в Львове. Фото: Львовский областной ТЦК СП.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украине 18 мая вступил в силу новый мобилизационный закон. Новый закон о мобилизации определяет обязанности не только военнообязанных, но и представителей ТЦК. 

Имеют ли право представители ТЦК после 18 мая и дальше останавливать на улицах мужчин призывного возраста и каким будет новый порядок вручения повесток в Украине — об этом рассказала в интервью Новини.LIVE юрист Орися Швець.

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Вручение повесток на улице

По словам юриста Ориси Швец, представители ТЦК и дальше будут вручать повестки, поскольку порядок вручения повесток не изменился. Все военнообязанные должны иметь с собой военный билет и паспортные документы.

"Такие документы имеют право проверять как и представители ТЦК, так и сотрудники полиции. Кроме этого, на всех военнообязанных с 18 мая налагается новая обязанность, а именно — обновить данные через электронный кабинет, центры комплектования или через ЦНАП", — отмечает юрист.

Юрист добавляет, если мужчина призывного возраста не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то только тогда, при встрече ТЦК и полиции может произойти факт задержания и доставки мужчины в центр комплектования, но есть нюанс.

"Однако нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", — рассказывает правозащитница.

Напомним, мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений по штрафам для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

Мы также писали, какие нужно иметь документы, чтобы оформить отсрочку от армии.

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