День пам'яті та перемоги: чи будуть у Львові відзначати це свято — опитування

Площа Ринок у Львові сьогодні, 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Україна вперше відзначала 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Сьгодні, 9 транвя, у місті відбулась акція з ініціативи ГО "Декомунізація Львівщини" — "День п̶е̶р̶е̶м̶о̶г̶и̶ брехні. Наша війна не закінчилася у 1945-му".

День пам'яті та перемоги над нацизмом

Зокрема, історик та військовослужбовець Андрій у коментарі Новини.LIVE зазначив, що українці не здобули перемоги в травні 1945 року і для нас війна не завершилась. Боротьба за нашу свободу продовжувалась у лавах УПА.

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Банер на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

"Трагедія українського народу в тому, що мільйони українців були мобілізовані та воювали за чужі та ворожі інтереси. Наша перемога буде тоді, коли вся територія України буде звільнена від російського агресора", — зазначив військовослужбовець.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи відзначають вони День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Більшість опитаних не відзначають цього дня. Особливі традиції у цей день мають лише ті, в кого на фронтах Другої світової загинули родичі.

"Як пам'ять про полеглих, то в себе вдома запалю свічку пам'яті, бо в мене дідусь загинув у Другій світовій війні. Але особливого святкування не буде", — каже опитана дівчина.

"Однозначно ні. В мене вдома, над Запоріжжям, щодня літають ракети, тому про яке святкування можна говорити", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як у Львові вшанували пам’ять жертв Другої світової війни.

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