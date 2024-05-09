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Готовы ли во Львове отмечать День памяти и победы — мнения львовян

9 мая 2024 17:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
День памяти и победы: будут ли во Львове отмечать этот праздник - опрос
Площадь Рынок во Львове сегодня, 9 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В этом году Украина впервые отмечала 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Сегодня, 9 мая, во Львове состоялась акция по инициативе ОО "Декоммунизация Львовщины"  — "День п̶е̶р̶е̶м̶о̶г̶и̶ лжи. Наша война не закончилась в 1945-м".

День памяти и победы над нацизмом

В частности, историк и военнослужащий Андрей в комментарии Новини. LIVE отметил, что украинцы не одержали победу в мае 1945 года и для нас война не закончилась. Борьба за нашу свободу продолжалась в рядах УПА.

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Баннер на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

"Трагедия украинского народа в том, что миллионы украинцев были мобилизованы и воевали за чужие и враждебные интересы. Наша победа будет тогда, когда вся территория Украины будет освобождена от российского агрессора",  — отметил военнослужащий.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, отмечают ли они День памяти и победы нацизмом во Второй мировой войне.

Большинство опрошенных не отмечают этот день. Особые традиции в этот день только у тех, у кого на фронтах мировой войны погибли родственники.

"Как память о павших, то у себя дома зажгу свечу памяти, потому что у меня дедушка погиб во Второй мировой войне. Но особого празднования не будет", — говорит опрошенная девушка.

"Однозначно нет. У меня дома, над Запорожьем, ежедневно летают ракеты, поэтому о каком праздновании можно говорить",  — делится мыслями женщина.

Напомним, мы раньше писали, как во Львове почтили память жертв Второй мировой войны.

Мы также писали, как Украина отказалась от идеологии СССР.

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украинцы
Львов
Вторая мировая война
Украина
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УПА
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мир
нацизм
День Европы

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