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Чи позбавляти чоловіків за кордоном права голосу — опитування львів'ян

2 лютого 2024 12:36
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Марта Байдака
Журналіст
Чи потрібно позбавляти права голосу чоловіків, які виїхали за кордон — опитування
Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За майже два роки повномасштабної війни Росії проти України військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Хоча є і ті, хто шукає можливість виїхати за кордон.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно позбавляти права голосу чоловіків, які виїхали за кордон.

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Чи позбавляти чоловіків за кордоном права голосу 

Більшість вважають, що все індивідуально, адже для виїзду за кордон у чоловіків могли бути різні причини: робота, хвороба, сімейні обставини. 

"Вони не патріоти"

"Так, потрібно. Значить, вони не патріоти. Вони зібралися і поїхали за кордон. Якщо вони хочуть повернутися в Україну, хочуть брати участь у виборах, бути повноправними українцями, значить вони б мали залишитися", — каже жінка.

"Вони на рівні зі всіма"

"Думаю, що ні. Вони мають таке саме право сказати свою думку, як і всі чоловіки. Те, що вони виїхали за кордон, це не означає, що вони виїхали, щоби не йти на війну. Могли бути різні причини — по роботі, сімейні обставини", — зазначає львів'янка.

"Це все індивідуально"

"Право голосу? Це все індивідуально. Потрібно розібратися в причинах, чому він виїхав. Можливо, він хворий", — зазначає одна з опитаних жінок.

"Я думаю, вони повернуться"

"Я думаю, вони таки повернуться сюди. Не всі повтікали. Ще є люди, які наберуться мужності, повернуться захищати Україну", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що потрібно для того, аби в Україні зростала економіка.

Також ми писали, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

війна
українці
Львів
Україна
опитування
голосування
мобілізація
закордон
чоловіки

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