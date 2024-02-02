Чи потрібно позбавляти права голосу чоловіків, які виїхали за кордон — опитування

Чи позбавляти чоловіків за кордоном права голосу — опитування львів'ян
За майже два роки повномасштабної війни Росії проти України військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Хоча є і ті, хто шукає можливість виїхати за кордон.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно позбавляти права голосу чоловіків, які виїхали за кордон.
Чи позбавляти чоловіків за кордоном права голосу
Більшість вважають, що все індивідуально, адже для виїзду за кордон у чоловіків могли бути різні причини: робота, хвороба, сімейні обставини.
"Вони не патріоти"
"Так, потрібно. Значить, вони не патріоти. Вони зібралися і поїхали за кордон. Якщо вони хочуть повернутися в Україну, хочуть брати участь у виборах, бути повноправними українцями, значить вони б мали залишитися", — каже жінка.
"Вони на рівні зі всіма"
"Думаю, що ні. Вони мають таке саме право сказати свою думку, як і всі чоловіки. Те, що вони виїхали за кордон, це не означає, що вони виїхали, щоби не йти на війну. Могли бути різні причини — по роботі, сімейні обставини", — зазначає львів'янка.
"Це все індивідуально"
"Право голосу? Це все індивідуально. Потрібно розібратися в причинах, чому він виїхав. Можливо, він хворий", — зазначає одна з опитаних жінок.
"Я думаю, вони повернуться"
"Я думаю, вони таки повернуться сюди. Не всі повтікали. Ще є люди, які наберуться мужності, повернуться захищати Україну", — додає жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, що потрібно для того, аби в Україні зростала економіка.
Також ми писали, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.
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