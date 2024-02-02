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Лишать ли мужчин за границей права голоса — опрос львовян

2 февраля 2024 12:36
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Марта Байдака
Журналист
Нужно ли лишать права голоса выехавших за границу мужчин — опрос
Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На протяжении двух лет полномасштабной войны России против Украины военнообязанным мужчинам запрещено уезжать за пределы страны. Хотя есть и те, которые ищут возможность уехать за границу.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, нужно ли лишать права голоса мужчин, выехавших за границу.

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Лишать ли мужчин за границей права голоса

Большинство считают, что все индивидуально, ведь для выезда за границу у мужчин могли быть разные причины: работа, болезнь, семейные обстоятельства.

"Они не патриоты"

"Да, нужно. Значит, они не патриоты. Они собрались и уехали за границу. Если они хотят вернуться в Украину, хотят участвовать в выборах, быть полноправными украинцами, значит они должны были остаться", — говорит женщина.

"Они на уровне со всеми"

"Думаю, что нет. Они имеют такое же право сказать свое мнение, как и все мужчины. То, что они уехали за границу, это не значит, что они уехали, чтобы не идти на войну. Могли быть разные причины — по работе, семейные обстоятельства", — отмечает львовянка.

"Это все индивидуально"

"Право голоса? Это все индивидуально. Нужно разобраться в причинах, почему он уехал. Возможно, он болен", — отмечает одна из опрошенных женщин.

"Я думаю, они вернутся"

"Я думаю, они таки вернутся сюда. Не все убежали. Еще есть люди, которые наберутся мужества и вернутся защищать Украину", — добавляет женщина.

Напомним, мы раньше писали, что нужно для того, чтобы в Украине росла экономика.

Также мы писали, что Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться мужчин, выехавших за границу.

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Львов
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