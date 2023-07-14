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Чи справді у Львові відкриватимуть аеропорт для перельотів

14 липня 2023 10:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Чи справді у Львові відкриватимуть аеропорт для перельотів
Аеропорт "Львів". Фото: google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Мережею й надалі поширюється інформаціє, про те що Україна розглядає можливість поновлення роботи аеропорту Львова, незважаючи на бойові дії.

Аби дізнатись достовірну інформацію щодо поновлення роботи аеропоту у Львові Новини.LIVE поговорили з речником Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом.

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Як зазначають у дописі, що українські фахівці цікавляться досвідом аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, який практично ніколи не припиняє прийом та відправлення рейсів під час повітряних тривог.

Скрін допису одного із Telegram каналів 
Скрін допису одного із Telegram каналів 

"Зараз всім за кордон захотілось?" 

"Мережі "вибухають" кожен раз тоді коли навчання пілотів починається або ще щось. Не зважайте на мережі.  Якщо ми  будемо мати достатньо засобів для захисту, то тоді так. А зараз що, всім за кордон захотілось? Польща поряд і звідтам можна чудово літати", — сказав Ігнат.

"У нас сьогодні не аеропорти, а оперативні аеродроми"

"У нас сьогодні аеродроми оперативні. Не аеропорти, а аеродроми — крапка. І всі вони у підпорядкуванні військових.", — наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, ми раніше писали, що аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз. Про це раніше заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький в ефірі на "Першому Західному".

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