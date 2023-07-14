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Действительно ли во Львове будут открывать аэропорт для перелетов

14 июля 2023 10:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Действительно ли во Львове будут открывать аэропорт для перелетов
Аэропорт "Львов". Фото: google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сетью и дальше распространяется информация, о том, что Украина рассматривает возможность возобновления работы аэропорта Львова, несмотря на боевые действия.

Чтобы узнать достоверную информацию о возобновлении работы аэропота во Львове Новини.Live поговорили с спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.

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Как отмечают в сообщении, украинские специалисты интересуются опытом аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, который практически никогда не прекращает прием и отправку рейсов во время воздушных тревог.

Скрин сообщения одного из Telegram каналов
Скрин сообщения одного из Telegram каналов

"Сейчас всем за границу захотелось?"

"Сети "взрываются" каждый раз тогда когда обучение пилотов начинается или еще что-то. Не обращайте внимания на сети. Если мы будем иметь достаточно средств для защиты, то тогда да. А теперь что, всем за границу захотелось? Польша рядом и оттуда можно прекрасно летать ",  — сказал Игнат.

"У нас сегодня не аэропорты, а оперативные аэродромы"

"У нас сегодня аэродромы оперативные. Не аэропорты, а аэродромы - точка. И все они в подчинении военных.", — подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, мы ранее писали, что аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз. Об этом ранее заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в эфире "Первого Западного".

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