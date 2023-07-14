Действительно ли во Львове будут открывать аэропорт для перелетов

Аэропорт "Львов". Фото: google

Сетью и дальше распространяется информация, о том, что Украина рассматривает возможность возобновления работы аэропорта Львова, несмотря на боевые действия.

Чтобы узнать достоверную информацию о возобновлении работы аэропота во Львове Новини.Live поговорили с спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.

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Как отмечают в сообщении, украинские специалисты интересуются опытом аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, который практически никогда не прекращает прием и отправку рейсов во время воздушных тревог.

Скрин сообщения одного из Telegram каналов

"Сейчас всем за границу захотелось?"

"Сети "взрываются" каждый раз тогда когда обучение пилотов начинается или еще что-то. Не обращайте внимания на сети. Если мы будем иметь достаточно средств для защиты, то тогда да. А теперь что, всем за границу захотелось? Польша рядом и оттуда можно прекрасно летать ", — сказал Игнат.

"У нас сегодня не аэропорты, а оперативные аэродромы"

"У нас сегодня аэродромы оперативные. Не аэропорты, а аэродромы - точка. И все они в подчинении военных.", — подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, мы ранее писали, что аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз. Об этом ранее заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в эфире "Первого Западного".