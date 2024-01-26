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Чим корисний електронний кабінет для ТЦК та військовозобов'язаних — пояснення юристки

26 січня 2024 16:24
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Електронний кабінет: чим він корисний для ТЦК та військовозобов'язаних
Співробітник ТЦК за комп'ютером. Фото: АрміяInform
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В Україні хочуть створити так званий електронний кабінет, в якому буде вся інформація про військовозобов’язаних чоловіків. Створення електронного кабінету передбачає, що там будуть відомості з Єдиного державного реєстру та інших реєстрів. Тобто, ТЦК будуть мати всі дані про вас, наприклад, всі документи про стан здоров'я.

У коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець зазначила, що створення такого електронного кабінету є корисним, проте будуть виникати певні нюанси.

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 "ТЦК будуть мати всі дані про вас"

— Створення такого електронного кабінету передбачає те, що там будуть відомості з Єдиного державного реєстру. Тобто, ТЦК будуть мати всі дані про вас, і до прикладу, якщо раніше ви проходили медичний огляд і у вас виникли проблеми з тим, що ви не могли надати всі документи, відтепер всі такі документи про стан здоров'я, вони будуть наявні в цьому електронному кабінеті. Також, передбачається і те, що ви зможете уточнити свої військово-облікові дані через цей електронний.

"Невідомо як будуть вручатися повістки"

 — Ми можемо говорити, що створення такого електронного кабінету є корисним, проте будуть виникати певні нюанси, оскільки прийняти закон це одне, але як на практиці він буде застосовуватися зовсім інше. Тому в нас виникають питання про те, як будуть вручатися повістки. Якщо ми будемо вручати їх через електронний кабінет, через електронну пошту, де будуть докази того, що особа отримала таку повістку, і зараз є випадки, коли вам приходить повістка, але насправді вони вам вручені не були. Та і їх можна оскаржувати в законний спосіб.

"Проєкт корисний для військових"

 — Але якщо ми говоримо про вже електронний спосіб вручення повісток, то все ж таки маємо надію, буде врегульовано те питання і буде такий механізм, який забезпечить вручення тих повісток в електронному вигляді, бо поки що такого механізму немає. Проєкт 162, він є корисний тим, що для наших військовослужбовців буде спрощено процедуру отримання статусу учасника бойових дій, тобто передбачається не тільки створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, але і для військовослужбовців.

Нагадаємо, ми раніше писали, що таке єдиний державний реєстр та чи не порушує новий закон Конституцію України.

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Львів
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військові
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повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
є-кабінет

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