Электронный кабинет: чем он полезен для ТЦК и военнообязанных

Сотрудник ТЦК на компьютере. Фото: АрмияInform

В Украине хотят создать так называемый электронный кабинет, в котором будет вся информация о военнообязанных мужчинах. Создание электронного кабинета предполагает, что там будут сведения из Единого государственного реестра и других реестров. То есть ТЦК будут иметь все данные о вас, например все документы о состоянии здоровья.

В комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец отметила, что создание такого электронного кабинета является полезным, однако будут возникать определенные нюансы.

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"ТЦК будут иметь все данные о вас"

— Создание такого электронного кабинета предполагает, что там будут сведения из Единого государственного реестра. То есть ТЦК будут иметь все данные о вас, и, к примеру, если раньше вы проходили медицинское освидетельствование и у вас возникли проблемы с тем, что вы не могли предоставить все документы, отныне все такие документы о состоянии здоровья будут в наличии этого электронного кабинета. Также предполагается и то, что вы сможете уточнить свои военно-учетные данные через этот электронный кабинет.

"Неизвестно, как будут вручаться повестки"

— Мы можем говорить, что создание такого электронного кабинета полезно, однако будут возникать определенные нюансы, поскольку принять закон — это одно, но как на практике он будет применяться — совсем другое. Поэтому у нас возникают вопросы о том, как будут вручаться повестки. Если мы будем вручать их через электронный кабинет, по электронной почте, то где будут доказательства того, что лицо получило такую повестку. И сейчас есть случаи, когда вам приходит повестка, но на самом деле она вам вручена не была. Да, и их можно обжаловать законным способом.

"Проект полезен для военных"

— Но если мы говорим об уже электронном способе вручения повесток, то все же надеемся, что будет урегулирован этот вопрос и будет такой механизм, который обеспечит вручение повесток в электронном виде, потому что пока такого механизма нет. Проект 162, он полезен тем, что для наших военнослужащих будет упрощена процедура получения статуса участника боевых действий, то есть предполагается не только создание Единого государственного реестра военнообязанных, но и для военнослужащих.

Напомним, мы ранее писали, что такое единый государственный реестр и не нарушает ли новый закон Конституцию Украины.